MERCATO, Per la mediana spunta Kokcu

Tra i due litiganti potrebbe approfittarne il terzo. Il famoso detto potrebbe tornare utile per descrivere il mercato della Fiorentina, da giorni concentrato sulla scelta di un centrocampista di qualità da aggiungere alla rosa di Italiano: il duello è quello tra Nedim Bajrami ed Antonin Barak, due operazioni rese complicate dalle richieste rispettivamente di Empoli ed Hellas Verona. E così la Fiorentina sta pensando ad una terza via, che porta in Olanda: si tratta di Orkun Kocku, centrocampista del Feyenoord con ottime qualità e la capacità di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Il dieci del club di Rotterdam ha giocato sia da mediano che da mezz'ala ma anche da trequartista, una duttilità che ha acceso l'interesse di Pradè & Co. Nato il 29 dicembre 2000, il ventiduenne olandese naturalizzato turco ha già giocato 16 gare in nazionale segnando anche un gol decisivo al Montenegro. Lo score della scorsa stagione di Kokcu recita 32 presenze in campionato, 7 reti e 9 assist. Non sono però i numeri, ma la sua adattabilità e la possibilità di intavolare un'operazione più facile rispetto a quelle con Hellas ed Empoli, a stuzzicare l'interesse dei viola. A riportarlo è La Nazione.