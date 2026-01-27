Fabbian studia da Moise. Fiorentina, ipotesi falso nueve contro il Como

Secondo La Nazione, l'ipotesi al momento più probabile per guidare l'attacco della Fiorentina contro il Como stasera al Franchi porta a Giovanni Fabbian come prima punta. Vanoli prepara la sorpresa tattica per far riposare Piccoli e vista l'assenza di Kean per infortunio, così la scelta potrebbe ricadere sul jolly arrivato dal Bologna solo qualche giorno fa. "Fabbian studia da Moise", scrive il quotidiano spiegando come in un turnover che non si annuncia massiccio per la Fiorentina, la novità potrebbe essere proprio Fabbian da falso nueve, con Gudmundsson e Harrison sulle fasce. 