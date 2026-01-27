Totoformazione, ogni quotidiano ha la sua: c'è chi punta su Fazzini. Fabbian punta?
A differenza di quanto successo nelle ultime settimane, ci sono diversi dubbi sulla probabile formazione che la Fiorentina schiererà stasera contro il Como. Un po' di turnover sarà d'obbligo, ma Vanoli non vuole lasciare la questione troppo al caso, per cui si prospettano solo due o tre cambi rispetto agli undici che sono scesi in campionato sabato al Franchi.
Tutti i quotidiani sono d'accordo sulla presenza di De Gea dal 1', niente Christensen o Lezzerini dunque. In difesa i primi dubbi, in particolare sulla destra: per quasi tutti toccherà a Fortini sostituire Dodo, ma il Corriere dello Sport vede ancora il brasiliano da terzino destro con il giovane che giocherebbe davanti. A centrocampo ballottaggio Fagioli-Nicolussi Caviglia, anche sulle mezzali tanti dubbi: spazio ancora a Mandragora-Ndour o ai nuovi Fabbian-Brescianini?
Infine l'attacco, tra chi come Nazione vede la possibilità di Fabbian da falso nueve e chi come Tuttosport inserisce Fazzini da esterno. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:
La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon, Piccoli.
Corriere Fiorentino (4-1-4-1): De Gea, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Harrison, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli.
Corriere dello Sport (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Fabbian.
Tuttosport (4-1-4-1): De Gea, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Harrison, Mandragora, Brescianini, Fazzini, Piccoli.
La Nazione (4-1-4-1): De Gea, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Fabbian.
Firenzeviola.it (4-1-4-1): Christensen, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fabbian, Brescianini, Harrison, Piccoli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati