Calciomercato Al Hilal su Kean, Inzaghi lo vuole. Ma la Fiorentina non cede: 'no' fino all'estate

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi vuole Moise Kean ma almeno in questa sessione di mercato, quasi sicuramente l'affare non si farà. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, nasce tutto dall'allenatore ex Inter che è un grande estimatore dell'attaccante della Fiorentina: il classe 2000 ha le caratteristiche perfette per il suo calcio, Inzaghi cerca un centravanti feroce nell'attacco alla profondità e quindi qualcosa di diverso da Marcos Leonardo, centravanti reputato importante in area di rigore ma poco avvezzo alla manovra del tecnico ex Lazio, dunque ritenuto in uscita.

Per questo il club arabo - attualmente al primo posto nella Saudi Pro League - ha provato già in questa sessione a convincere sia il giocatore che la Fiorentina a dare l'ok al trasferimento, trovando però un grosso muro da parte della Fiorentina. Il club viola non ha infatti intenzione di cedere il giocatore a stagione in corso, Kean sta lavorando per recuperare dall'infortunio alla caviglia e a meno di clamorosi colpi di scena la trattativa non è destinata a decollare, quantomeno adesso. A giugno, invece, in ogni caso è atteso un nuovo tentativo da parte dell'Al-Hilal per Kean.