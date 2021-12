MERCATO, Da Simy a Martinez, i nomi low-cost

Dopo l'acquisto lampo di Jonathan Ikoné, la Fiorentina si concentra sul mercato per dare a Vincenzo Italiano una seconda punta per far rifiatare Dusan Vlahovic. Il Corriere dello Sport fa i nomi dei possibili nove di riserva per i viola, iniziando da Toni Martinez, spagnolo di proprietà del Porto che potrebbe essere un'occasione low-cost; dal Portogallo raccontano di un primo approccio dei viola che non avrebbe però convinto il club a cedere un calciatore su cui c'è anche l'interesse dell'Herta Berlino. Sul tavolo dei dirigenti della Fiorentina anche il nome di Joao Pedro, su cui c'è da battere però la concorrenza del Galatasaray. Un'occasione di mercato potrebbe essere rappresentata anche da Felipe Caicedo, in uscita dal Genoa, mentre è sempre calda la pista Borja Mayoral e può tornare buono il nome di Simy: l'attaccante di proprietà del Crotone ma in prestito alla Salernitana era finito in orbita viola in estate ed, in caso di esclusione dal campionato dei campani, potrebbe trovarsi di colpo sul mercato.

Per quanto riguarda invece il lungo periodo, i viola si devono muovere per tempo per cercare il rimpiazzo di Vlahovic, che probabilmente in estate partirà: il nome che fa il Corriere dello Sport è quello di Augustin Alvarez Martinez, attaccante di venti anni del Penarol; operazione che la Fiorentina vorrebbe anticipare a gennaio, magari definendo l'accordo e lasciando il giocatore al Penarol fino a fine stagione.