MERCATO, Da lunedì parte lo sprint finale. Vargas...

© foto di pietro.lazzerini

Mancano sei giorni alla fine del calcio mercato ma la sensazione, scrive La Nazione, è che da lunedì Barone e Pradè torneranno a concentrarsi sulle questioni di mercato, per regalare a Vincenzo Italiano qualche innesto finale. Sulla corsia esterna l’unica pista che al momento sembra percorribile è quella di Ruben Vargas. Con l’Augsburg però la Fiorentina è stata chiara: operazione che potrà andare in porto solo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Difficile invece che si possa (ri)aprire il discorso con i due Rodriguez. La trattativa per Brian è tramontata definitivamente, mentre su Luciano ci sono gli occhi di mezza Europa ed è complicato che la Fiorentina possa mettere le mani sul ragazzo. Congelato anche lo scambio Nzola-Dia.

Per quanto riguarda le uscite, per Brekalo e Mina è stata intavolata una trattativa con l’Olympiakos, ma non sarebbe l’unico club che si sarebbe mosso per i due. Sul centrale colombiano restano sullo sfondo il Porto e le ipotesi turche e arabe. Da lunedì insomma partirà una cosa contro il tempo e tutti in città (Italiano in primis) si aspettano un segnale forte da Rocco Commisso.