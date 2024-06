MEDIANA, I movimenti viola. L'ultima idea è Tessmann

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Centravanti a parte, Pradè e Goretti stanno lavorando anche per il centrocampo e La Nazione scrive che l'ultimo giocatore sondato dagli uomini mercato della Fiorentina è Tanner Tessmann, tuttofare americano del Venezia e classe 2001. Non costa uno sproposito (6-7 milioni, scrive il quotidiano) ma c'è da battere la concorrenza dell'Atalanta dopo che Tessmann sembrava a un passo dall’Inter, ma la trattativa si è raffreddata nelle ultime ore. L’altro nome da tenere in considerazione è quello di Aster Vranckx, ricorrente nel mercato della Fiorentina.

Poi c'è Brescianini dal Frosinone, trattativa però in questo momento freddina. E poi ancora Fausto Vera, argentino classe 2000 del Corinthians.