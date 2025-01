MARÍ, Monza-Viola, lunedì ne parleranno. Asse esistente

FirenzeViola.it

Pablo Marì-Fiorentina, un asse di mercato esistente ma che ancora non è vicino alla chiusura. Fa il punto della trattativa il Corriere dello Sport-Stadio, precisando che ad ora non è un'ipotesi che si può concretizzare. L'incontro di campionato in programma lunedì a Monza tra i brianzoli e i viola permetterà alle due dirigenze di studiare la situazione. Anche perché il difensore non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno e ha già aperto alla possibilità di giocare a Firenze.