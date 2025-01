MARÍ, Ha già espresso il suo gradimento alla Fiorentina

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha un problema in difesa, Corriere dello Sport - Stadio. L’inaffidabilità di alcuni elementi e la necessità di Nicolas Valentini d’ambientarsi in una realtà completamente nuova hanno suonato un campanello d’allarme. Per questo la dirigenza viola è corsa ai riparti valutando l’acquisto di Pablo Mari. Fonti vicine allo spagnolo, che ha già espresso il suo gradimento all’ipotesi di vestire la maglia viola, confermano la sua volontà di lasciare la Brianza.