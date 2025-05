Mandragora sempre più protagonista, ancora non ha discusso il rinnovo ma vorrebbe restare

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si è soffermata sulla figura di Rolando Mandragora. Il numero 8 gigliato, trascinatore dei viola in questa seconda parte di stagione, anche contro il Bologna è stato decisivo. Al minuto 81 ha girato una palla con il contagiri per Kean che in area non è riuscito a battere Skorupski, mentre tre minuti più tardi, in tuffo di testa su rinvio di De Gea, ha messo ancora una volta il centravanti piemontese di fronte al portiere felsineo. Nonostante una prima parata dell'estremo difensore polacco alla fine Kean ha segnato il gol della vittoria. A livello formale quello di Mandragora non sarà considerato assist ma poco ci manca. Un giocatore instancabile che contro il Bologna ha corso 11,5 Km (contro il Real Betis addirittura 15) e che sta dimostrando una professionalità esemplare. Dopo la trasferta di Roma contro i giallorossi si è imposto una sessione di vasche attorno alla mezzanotte per recuperare il più in fretta possibile.

Palladino, infortuni a parte, non rinuncia quasi mai al suo numero 8. In stagione ha giocato 42 partite e l'ultima volta che è stato sostituito risale al 23 aprile. In tutto questo la società di Commisso non si è ancora fatta avanti per parlare di rinnovo. Mandragora ne sarebbe entusiasta, avendo continuato a dare la priorità alla maglia viola nonostante i sondaggi eccellenti ricevuti in Italia. Il suo contratto scade tra un anno. A breve le due aprti si metteranno ad un tavolo ma prima c'è da pensare alla trasferta di Udine.