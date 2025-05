Il Corriere dello Sport: "Adli darà l'addio alla Fiorentina. Beltran, c'è il River"

Per qualcuno la partita di ieri con il Bologna è stata l'ultima gara al Franchi: per il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola con ogni probabilità Yacine Adli darà l'addio ai viola a fine stagione. Dopo aver illuso nella prima parte per poi perdersi, anche a causa degli infortuni, da inizio 2025 in poi, il centrocampista pare dunque destinato a tornare a Milano, sponda Milan. Un altro calciatore a forte rischio secondo il quotidiano è Lucas Beltran, la cui situazione è diversa.

Ma la seconda stagione del Vikingo in Italia se è possibile è stata ancor meno convincente rispetto al suo anno da matricola, col numero nove che si è dimostrato tutto fuorché un vero numero nove. Per l'argentino è forte il richiamo di casa, col River Plate e soprattutto Manuel Gallardo, tecnico che lo aveva lanciato in prima squadra, che lo rivorrebbe al centro del proprio attacco per il prossimo Mondiale per Club di giugno. Operazione non facile - i 18 milioni sborsati dalla Viola ai Millionarios meno di due anni fa complicano tutto - ma che potrebbe sbloccarsi sulla base del prestito