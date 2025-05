Italiano oggi incontra il Bologna: si valuta il rinnovo fino al 2027. Le cifre

vedi letture

All'indomani della sconfitta contro la Fiorentina ma qualche giorno dopo una storica vittoria in Coppa Italia, Vincenzo Italiano riflette sul proprio futuro. In attesa di capire se il Milan affonderà davvero il colpo, come riporta La Gazzetta dello Sport l'allenatore rossoblù si prepara a un possibile rinnovo fino al 2027 con il Bologna, con un aumento d’ingaggio da 2,2 a 2,5 milioni di euro. L’incontro decisivo con la dirigenza, dopo un primo confronto avvenuto venerdì, è previsto per oggi pomeriggio. La proprietà ha rassicurato l’allenatore: in caso di cessioni eccellenti, la rosa sarà adeguatamente rinforzata.

Intanto Italiano riceverà questa mattina il premio “Bulgarelli-Number 8”, ulteriore riconoscimento per una stagione storica che ha riportato la Coppa Italia a Firenze dopo 51 anni. Un trofeo che ha regalato gioia a una piazza che non ha mai smesso di credere nel lavoro dell’allenatore siciliano, applaudito anche ieri dalla tribuna retrostante la panchina e abbracciato dal suo ex giocatore Dodò.