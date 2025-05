Verso Udinese-Fiorentina, incerto il recupero di Comuzzo: quasi impossibile quello di Cataldi

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si proietta alla sfida di domenica sera, valida per l'ultimo turno di campionato, tra Udinese e Fiorentina. Per la decisiva trasferta del Bluenergy Stadium Palladino recupera gli squalificati Zaniolo, Beltran e Folorunsho, mentre resta in dubbio Pietro Comuzzo. Il centrale friulano, uscito per un infortunio muscolare intorno al 40' del match contro il Bologna, dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Se è incerto il recupero del classe 2005, sembra quasi impossibile quello di Cataldi. Per l'ex Lazio probabilmente la stagione è terminata con l’infortunio in Conference League a Siviglia con il Real Betis.