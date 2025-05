Attacco al completo per Udine, si scaldano Beltran, Zaniolo e Gudmundsson

Ieri allenamento di scarico e oggi giorno di riposo per i giocatori della Fiorentina che da domani al Viola Park inizieranno a preparare l'ultimo match della stagione contro l'Udinese. Un match da vincere assolutamente per sperare nella qualificazione, la quarta consecutiva, alla Conference League che passerà dalla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Lecce. I viola hanno bisogno di una sconfitta dei biancocelesti. Per raggiungere i tre punti ad Udine Palladino potrà contare su un organico quasi al completo, soprattutto in attacco con il rientro di Beltran e Zaniolo dalla squalifica e il potenziale recupero, decisiva l'intera settimana di lavoro, di Gudmundsson.

Riguardo alle altre zone di campo torna a disposizione dopo la squalifica anche Folorunsho, mentre difficili ma non impossibili i recuperi di Cataldi e Comuzzo. Il centrale classe 2005, dopo il risentimento muscolare che l'ha costretto al cambio contro il Bologna, ieri non ha preso parte alla seduta di scarico e oggi sarà rivalutato domani per stabilire se un paio di sedute differenziate possono bastare per consentirgli di essere della trasferta. Domani poi si capirà se riuscirà ad essere della gara anche Cataldi. A riportalo è Il Corriere dello Sport-Stadio.