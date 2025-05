La rivincita di Parisi e Richardson, altro che riserve

Amir Richardson si è preso la scena con il suo primo gol in maglia viola contro il Bologna. Domenica sera il marocchino ha suggellato il suo miglior periodo da quando è arrivato a Firenze con il primo centro stagionale. Per lui non è stato un anno facile, il classe 2002 ha durato fatica ad inserirsi, ma adesso sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto e anche domenica giocherà contro l'Udinese per provare a centrare la qualificazione alla prossima Conference League. Come Richardson, anche Parisi contro il Bologna ha sfornato una delle migliori prestazioni in maglia gigliata. L'ex Empoli finalmente è stato decisivo in fase offensiva con un gol e una grande discesa che ha propiziato il 2-1 su tap-in del marocchino.

Abile in difesa a chiudere su Ndoye, più in difficoltà contro Orsolini che gli scappa via alle spalle in occasione del gol del 2-2. Dopo un avvio di stagione complicato, con le parole dure a dicembre del suo procuratore che aveva annunciato l'addio a gennaio, in questo 2025 Parisi si sta ritagliando un ruolo importante nella formazione di Palladino. Il terzino campano ha giocato 40 partite, di cui 19 da titolare, e ha segnato due reti. Adesso testa ad Udine poi al futuro. Per due giocatori che, come riportato da La Repubblica (Firenze), forse sono stanchi di essere considerati soltanto riserve.