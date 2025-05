Dagli inviati Alberto Bollini: "Ndour può fare la mezzala moderna, Martinelli uno spavaldo"

vedi letture

Alberto Bollini, ct del'ltalia Under 19, ha parlato di alcuni giocatori viola a margine dell'evento a Coverciano realizzato dalla Lega Serie B "lo sviluppo del talento: come favorire il passaggio dal settore giovanile al calcio professionistico". Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Di Tommaso Martinelli l'avevo visto due anni fa quando seguivo la Primavera di Aquilani perché ne avevo diversi nell'allora Under 19. Mi colpiva la sua spavalderia. Me lo annotai, infatti è stato confermato in questa annata".

Cosa pensa di Niccolò Fortini?

"Si è consacrato in un campionato difficile. E' uno dei giocatori che tenta di più il dribbling, per me nella nostra Nazionale è stato un punto di forza".

Che ricordo ha di Cher Ndour?

"Io ho un ricordo bellissimo di Ndour, è venuto con noi nell'Under 19 solo nella parte finale quando ce l'eravamo sudata parecchio per arrivare a Malta alla fase finale. Posso dire che con quella struttura fisica può giocare in tanti ruoli, soprattutto la mezzala moderna che interpreta le due fasi".