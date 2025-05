Kean spiega il dissing con Holm: "Sono competitivo. Mi piace rispondere alle prese in giro"

Due giorni dopo è ancora Fiorentina-Bologna. Solo oggi infatti, Dazn ha postato sui suoi account social un piccolo stralcio dell'intervista post partita a Moise Kean, autore del gol del 3-2 per i viola. Dopo la rete, l'attaccante aveva esultato con la sua celebre griddy davanti a Emil Holm, esterno rossoblu che all'andata, dopo la vittoria della sua squadra, aveva imitato Kean prendendolo in giro proprio con la sua esultanza. Un piccolo alterco proseguito poi ieri sui social, mentre il centravanti viola ha spiegato questo dopo il triplice fischio: "Sono molto competitivo, mi piace quando faccio gol e rispondere a loro che mi prendono in giro dopo che hanno segnato. È un po' il calcio, mi diverto, ci divertiamo".

Qua sotto il post: