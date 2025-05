Live Fiorentina-Bologna 3-2, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

22.50 - La Fiorentina porta dunque a casa 3 punti nell'ultima partita casalinga della stagione. Decide la rete finale di Kean dopo i gol di Parisi, Richardson ma anche Dallinga e Orsolini.

90' +6' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE UNA PARTITA ROCAMBOLESCA LASCIANDOSI QUALCHE SPERANZA FINALE! 3-2 AL BOLOGNA.

90' +5' - La Fiorentina prova a gestire palla ma poi la regala Bologna.

90' +3' - Fermata una sortita offensiva pericolosa del Bologna in area. Sul rilancio Skorupski in uscita mette in rimessa laterale.

90' +1' - Cambio nella Fiorentina: fuori Fagioli, dentro Ndour.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Estratto anche un giallo per Mandragora, per l'intervento che ha portato alla reazione di Miranda.

88' - ROSSO PER MIRANDA! Reazione dello spagnolo su Mandragora, colpito al volto: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. Bologna in 10.

87' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Pongracic, dentro Colpani.

86' - Orsolini prova a deviare con il tacco un tiro di Dominguez dalla sinistra, stavolta il pallone va fuori.

84' - Kean stavolta non sbaglia! Rilancio di De Gea per Mandragora che in tuffo serve subito Kean: stop dell'attaccante, dribbiling su Lucumì e stavolta sulla respinta di Skorupski c'è di nuovo lui, che a porta vuota con il mancino non sbaglia. Fiorentina di nuovo in vantaggio!

84' - GOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOLLLL!!! KEAN FA 3-2!!

82' - Tiro sbilenco di Dodo che ci prova dalla distanza di controbalzo ma calcia in curva.

81' - Skorupski salva su Kean! Palla al bacio di Mandragora per l'attaccante alle spalle di Lucumì, Kean stoppa e tira ma centra il portiere rossoblu. Fiorentina a un passo dal nuovo vantaggio!

80' - Doppio cambio per il Bologna: dentro Moro e Holm, fuori Freuler e Calabria.

79' - GOL DEL BOLOGNA. Ndoye inventa sulla sinistra, poi mette in mezzo un cross basso che Orsolini gira in porta.

78' - Prende il giallo anche Parisi per essere andato a brutto muso proprio su Ndoye.

77' - Arriva un giallo anche per il Bologna, per Ndoye che reagisce male a un fallo fischiato su Ranieri.

74' - Miranda spara alto un tiro-cross dalla sinistra.

71' - Parisi rischia il giallo con una vistosa trattenuta su Orsolini, entrato alla grande in partita. L'arbitro ha promesso il giallo al prossimo intervento dell'esterno.

69' - Qualche problemino per Parisi dopo l'azione del gol. L'esterno si rialza dopo qualche secondo e le cure dello staff medico, applaudito dal pubblico.

68' - Ancora Parisi protagonista con un'azione personale e un tiro-cross che Skorupski respinge sui piedi di Richardson: il marocchino da centro area è perfetto con il mancino a mettere in rete il gol del nuovo vantaggio della Fiorentina.

68' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! RICHARDSON RIPORTA LA FIORENTINA IN VANTAGGIO!

65' - Giallo per Gosens che entra in ritardo su Calabria a centrocampo.

62' - Il VAR conferma: il Bologna ha pareggiato con Dallinga.

62' - VAR al lavoro per valutare la posizione di Ndoye che ha evidentemente fatto fermare De Gea nell'intervento.

61' - GOL DEL BOLOGNA. Cross di Orsolini e Dallinga spizza di testa all'angolino: De Gea immobile ingannato da un intervento di Ndoye e palla in rete.

59' - Con Orsolini sulla fascia il Bologna spaventa in un paio di occasioni la Fiorentina. Sempre attento fin qui però Pablo Marì.

56' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Cambiaghi e Fabbian, dentro Orsolini e Dominguez

52' - Fase confusa e con tanti errori in questo inizio di secondo tempo. Le difese sono attente e non lasciano molti spazi.

46' - Lucumì prova una simulazione dopo un contatto con Kean sulla fascia, l'attaccante viola gli flexa davanti.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Con un cambio per il Bologna: dentro Dallinga al posto di Castro.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0, fin qui decide Parisi.

45' +1' - Azione pericolosa della Fiorentina sull'asse Gosens-Dodo. Il passaggio del brasiliano per Mandragora in area però è corto e il Bologna rinvia.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Gosens fermato da Skorupski! L'esterno era uscito molto bene da un rimpallo ma il portiere rossoblu salva i suoi.

44' - Castro ci prova dalla distanza sparando fuori dal limite dell'area.

43' - Il VAR conferma la scelta di campo. Niente rigore, la panchina viola si infuria.

42' - La Fiorentina chiede un calcio di rigore! Lucumì entra in netto ritardo su Fagioli che si era appena liberato del pallone. Per l'arbitro non c'è nulla ma il VAR è al lavoro.

39' - Fabbian! Ripartenza del Bologna che libera il centrocampista al tiro con il piattone dal limite: palla alta non di poco ma altro brivido per De Gea.

39' - Entra Marin Pongracic al posto di Comuzzo.

38' - Comuzzo era rientrato in campo ma si è accasciato di nuovo a terra. Difficile a questo punto che possa continuare il classe 2005.

36' - Richardson si lancia verso Skorupski con un ottimo scatto, ma sull'ultimo controllo si allunga il pallone e permette così a Skorupski di prendere il pallone in uscita.

34' - Problemi per Comuzzo che deve almeno momentaneamente lasciare il campo.

32' - Scoppia la contestazione al Franchi. La Curva Fiesole se la prende con Palladino e Pradè, chiamati in causa da striscioni e cori.

30' - Si scaldano ancora gli animi dopo un contatto Dodo-Miranda. L'arbitro riporta la calma al Franchi.

28' - Ancora pericoloso il Bologna! Batti e ribatti in area con il pallone che finisca Castro: l'argentino carica il destro e calcia, la difesa respinge.

26' - Ranieri attentissimo salva in scivolata su Castro, pronto a battere a rete da due passi.

25' - Gosens si libera bene e prova un cross per Dodo, anticipato di pochissimo in area.

23' - Partita che vive qualche interruzione per dei contrasti duri a centrocampo.

20' - Giallo per Ranieri che entra in ritardo su Ndoye, scappato ancora una volta a Parisi sulla sinistra.

19' - Ndoye è una furia, supera sia Parisi che Gosens e arriva al limite dell'area calciando con il mancino, per fortuna in curva. Ma l'ex Basilea è una spina nel fianco per la difesa viola.

16' - Kean sbroglia la situazione sul calcio d'angolo.

15' - Il Bologna reagisce subito con Ndoye che si libera sul sinistro, calcia e trova l'opposizione di De Gea in corner.

13' - Alla prima vera occasione, la Fiorentina passa in vantaggio! Parisi si fa trovare bene tra le linee, arriva al limite dell'area e calcia con il mancino: il pallone viene deviato nettamente da Lucumì che mette fuori causa Skorupski. Esultanza sotto la curva per l'esterno viola che sblocca la gara!

13' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA PARISI CON UNA DEVIAZIONE!

10' - Dopo un corner di Mandragora che mette in difficoltà Skorupski, sul ribaltamento di fronte Ndoye libera Castro in area: l'argentino prende la mira dal limite e calcia con il destro, sparando per fortuna fuori. Brivido per la Fiorentina.

7' - Gioca meglio il Bologna che crea un'altra occasione, stavolta spenta sul nascere da Ranieri.

5' - Dopo un corner con nulla di fatto, Freuler ci prova da lontano ma calcia fuori.

5' - Grande occasione per il Bologna! Dopo il lungo possesso palla rossoblu, Ndoye sulla destra salta Parisi e crossa basso. Castro si avventa sul pallone ma Comuzzo lo anticipa e salva la Fiorentina. Poi Miranda tira malamente e la palla finisce in corner.

4' - Ritmi blandi in questo inizio di partita al Franchi. La Fiorentina aspetta il Bologna che da parte sua non insiste con l'azione offensiva.

1' - Subito pericoloso il Bologna con Castro che per poco non sfugge a Comuzzo in area. Il difensore viola è bravo a recuperare e rinviare con l'aiuto di Ranieri.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi con la nuova maglia viola a strisce bianche. In bianco invece il Bologna.

Il campionato è agli sgoccioli e stasera si tratta forse dell'ultima chance di una qualificazione in Europa la prossima stagione per la Fiorentina. Al Franchi arriva il Bologna allenato da Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia mercoledì scorso e lanciato in zona Champions con l'ex allenatore viola atteso da un ritorno nello stadio che lo ha visto protagonista per tre anni. Le emozioni non mancheranno e Firenzeviola.it ve le racconterà in diretta come di consueto: restate con noi! Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (4-5-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, L.Ranieri, Parisi; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Kean. Allenatore: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Ferguson, Cambiaghi, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano