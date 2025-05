Dodo, l'offerta di rinnovo non lo convince. TMW annuncia: sta valutando l'addio

vedi letture

Aggiornamenti sul futuro di Dodo direttamente da TMW: secondo il portale di calciomercato, c'è ancora distanza tra domanda e offerta per il rinnovo del brasiliano (in scadenza nel 2027), con quest'ultima che al momento non soddisfa il calciatore, motivo per cui l'ex Shakhtar Donetsk sta prendendo in considerazione l'idea di lasciare il capoluogo toscano in estate.

È bene precisare come il rapporto con i tifosi sia ottimo e anche che l'esterno si trovi benissimo a Firenze, ma lo stallo nella trattativa e le tempistiche per una nuova intesa, ormai diventate più lunghe del previsto, hanno creato una situazione in cui, senza prolungamento, la sua partenza nei prossimi mesi sia una possibilità.