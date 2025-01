MAN, Stallo nella trattativa. Distanza di 5 milioni

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nella sezione trattative, riporta la situazione attorno a Dennis Man. L'esterno del Parma rimane un obiettivo della Fiorentina anche se fino ad ora i viola non hanno tentato l'assalto decisivo. A mancare è soprattutto l'intesa economica tra le due società con i gigliati che non vorrebbero spingersi oltre i 10 milioni e i ducali che invece ne chiedono 15. Con il giocatore invece l'intesa sembrerebbe esserci e Man sarebbe disponibile a fare il salto di qualità trasferendosi in riva all'Arno.

Di certo la Fiorentina dovrà cercare un esterno offensivo da qui alla fine del mercato e, oltre al romeno, sta valutando la possibilità di arrivare anche ad altri profili. Intanto in uscita ci sono due giocatori che possono giocare in quella posizione come Kouame e Ikoné. Vedremo gli sviluppi da qui al gong del 3 febbraio, serve pazienza e, soprattutto, che il Parma abbassi le sue richieste.