MALESANI, Viola di Italiano sarà la squadra sorpresa

L'ex allenatore Alberto Malesani ha parlato così della Fiorentina in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Qual è una panchina che mi intriga particolarmente? Quella di un mio ex giocatore: parlo di Italiano. Era intelligente da giocatore e ha fatto cose intelligentissime per due anni a La Spezia. La Fiorentina può diventare la squadra sorpresa. Lo seguirò mettendoci il cuore. Per lui e per Firenze".