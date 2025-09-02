"Lo sforzo del mercato da ripagare sul campo: società coerente", il commento di Poesio

Il giornalista Ernesto Poesio commenta sulle colonne del Corriere Fiorentino il mercato della Fiorentina nel suo consueto editoriale. Di seguito alcuni estratti: "Un mercato in cui la Fiorentina non ha certo lesinato risorse. È un’estate, ad esclusione di quella iniziale della gestione Commisso, passata senza cessioni importanti, un po’ perché alcune offerte possibili (come quelle per Dodò) non sono arrivate, e un po’ perché i viola ne hanno rispedito al mittente altre (come nel caso di Gosens). Basterebbero questi due elementi, uniti ai rinnovi di giocatori cardine come De Gea e Kean e all’arrivo di Pioli, per definire quello viola come un mercato che ha cercato di essere coerente con le ambizioni dichiarate.

[...] Nel frattempo il club ha lavorato fino all’ultimo sulle cessioni dei tanti esuberi. Un’operazione complicata dallo scarso appeal di molti giocatori arrivati a Firenze nelle scorse stagioni. Da questi addii il ricavato è stato risibile, motivo in più per cercare di riequilibrare la bilancia attraverso i premi provenienti dai risultati. L’Europa che conta non è più solo un’opzione".