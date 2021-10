LEZZERINI, Maleh stupirà. Vlahovic? Spero che...

Lunga intervista sulle colonne odierne de La Nazione per l’ex viola Luca Lezzerini, oggi a Venezia e pronto a sfidare la squadra del suo cuore, in cui ha giocato per oltre dieci anni. Detto che non vede Romero come concorrente e di aver trovato la sua seconda casa, e la consapevolezza, a Venezia, il portiere sostiene che “gli anni in viola non si dimenticano, ho ancora tanti amici. Mi sarebbe piaciuto giocare lunedì, spero di vivere queste emozioni al ritorno”. Come segreto dei suoi Lezzerini identifica l’assenza di prime donne, quindi manda un messaggio a Vlahovic: “Posso dire solo che ognuno è diverso. Dusan è molto forte mentalmente, penso non sarà condizionato ma spero di sì”. Infine, una battuta su Maleh: “Può arrivare a fare il titolare, fa il massimo per affermarsi. Vi stupirà”.