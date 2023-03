LECCE, Sfida del cuore per gli ex oggi al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato dal Corriere Fiorentino nel cuore dei giallorossi battono tante motivazioni. E basta pensare a Pantaleo Corvino, Sandro Mencucci, Marco Baroni e Maleh per capire di cosa si stia parlando. Ex che, per un motivo o per l’altro, muoiono dalla voglia di togliersi la soddisfazione di giocare ai viola un brutto scherzo. C’è l’ex diesse, che con Rocco Commisso e Joe Barone si è appena "annusato" al momento del cambio di proprietà, per poi decidere di salutarsi sbattendosi reciprocamente la porta in faccia. Non lo ammetterà mai insomma (anche perché la Fiorentina gli è rimasta e gli rimarrà per sempre nel cuore) ma per il Corvo vincere avrebbe un gusto particolare. Stesso discorso, più o meno, per Mencucci. E poi Baroni. Fiorentino di nascita ma che, in viola, ha soltanto in serie A da calciatore salvo poi (sia sul campo che in panchina) far carriera altrove.