Leader Pongracic, il nuovo regista arretrato. La difesa (ri)trova equilibrio e gioco
FirenzeViola.it
Leader e difesa: due parole che stanno bene insieme. E che dalle parti del Viola Park sono tornate di gran moda, almeno dopo aver visto quattro partite e il rendimento di Marin Pongracic. Come spiega questa mattina La Nazione, è lui l’uomo ’nuovo’ della Fiorentina nella versione Pioli. Pioli ha consegnato le chiavi della retroguardia a Pongracic che oltre a essere il baluardo è anche il regista arretrato. La prima opzione per far ripartire non solo la transizione, ma anche la costruzione del gioco.
Non sono state rare le avanzate con palla al piede, licenza concessa proprio da Pioli che si fida. Insomma, Marin lontano parente di quello visto lo scorso anno. Ma chi lo diceva che Pongracic non era efficace nella difesa a 3?
Pubblicità
Rassegna stampa
Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamoladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
2 Gosens torna su Palladino: "Ne parlerò sempre bene, ha fatto 65 pt. Pioli? Ha una dote non comune"
Copertina
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com