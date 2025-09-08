Leader Pongracic, il nuovo regista arretrato. La difesa (ri)trova equilibrio e gioco

Leader e difesa: due parole che stanno bene insieme. E che dalle parti del Viola Park sono tornate di gran moda, almeno dopo aver visto quattro partite e il rendimento di Marin Pongracic. Come spiega questa mattina La Nazione, è lui l’uomo ’nuovo’ della Fiorentina nella versione Pioli. Pioli ha consegnato le chiavi della retroguardia a Pongracic che oltre a essere il baluardo è anche il regista arretrato. La prima opzione per far ripartire non solo la transizione, ma anche la costruzione del gioco.

Non sono state rare le avanzate con palla al piede, licenza concessa proprio da Pioli che si fida. Insomma, Marin lontano parente di quello visto lo scorso anno. Ma chi lo diceva che Pongracic non era efficace nella difesa a 3?