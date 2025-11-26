Esperimenti di Conference: torna l'idea della difesa a quattro per la Fiorentina

Per il Corriere Fiorentino la Conference, e in particolare la sfida della Fiorentina domani contro l'Aek Atene, sarà un test utile a capire a che punto è la guarigione della Viola, senza pensare l'Europa potrebbe cambiare completamente volto alla stagione. La partita coi greci è l’occasione per misurare la febbre alla squadra di Vanoli, entrato con decisione nell’universo viola. Il tecnico all’esordio assoluto da tecnico in una competizione europea è intenzionato a dar spazio a chi si è visto meno nelle prime due gare seguite dalla panchina, facendo pure di necessità virtù di fronte a una serie d’infortuni non banale.

Tanti problemi sulle fasce, sottolinea il Corriere, con Dodo out e Gosens ancora lontano dalla forma migliore. Oggi la società farà il punto sui vari acciaccati, ma intanto qualsiasi ipotesi di formazione è al vaglio, anche quella che comporterebbe un ritorno a quattro in difesa, magari con l’adattamento di Comuzzo sulla destra, e comunque con Viti che dovrebbe concedere un turno di riposo a Ranieri uscito malconcio dal match contro la Juventus. Di certo con Fortini e Parisi che scaldano i motori, seppure anche Kouadio sia un’alternativa spendibile sulla destra, anche a centrocampo si potrebbero rivedere elementi finiti del dimenticatoio, a cominciare da Richardson sul cui conto Vanoli avrebbe espresso pareri più che positivi.