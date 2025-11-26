Fiorentina in ansia per Dodo: a rischio anche la sfida con l'Atalanta

Per parlare dell'infortunio di Dodo il Corriere dello Sport riavvolge il nastro: l'ex Shakhtar, alle prese con la discussione del rinnovo di contratto abbastanza controverso e ormai d'attualità da mesi, ha accusato il problema alla coscia destra nel primo tempo con la Juventus e, nonostante l'intervento del massaggiatore viola a bordo campo, dopo l'intervallo non è rientrato in campo ed è stato sostituito da Fortini.

Da lì tre giorni di terapie e accertamenti, oggi il responso, ma il timore è che si possa trattare di un infortunio serio. Il brasiliano non ha iniziato al meglio la stagione (chi l'ha fatto nella squadra viola in fondo alla classifica con sei punti dopo dodici giornate? Si chiede il Corriere), ma rimane comunque una colonna della squadra. Così come Robin Gosens: anche per lui, come per Dodo, aggiornamenti nelle prossime ore, ma la possibilità che i due titolari delle corsie viola ci siano domenica, nell'incrocio contro l'Atalanta dell'ex Palladino, sembrano poche.