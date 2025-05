Summit Sarri-Lazio a Roma in serata. Filtra ottimismo per il ritorno in biancoceleste

Si è svolto in serata, a Roma, un incontro tra l'entourage di Maurizio Sarri e la Lazio, per gettare le basi di un ritorno del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. Insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani, in un noto ristorante del quartiere Parioli nella capitale, c'è stato anche Paolo Busardò, agente dell'allenatore accostato in queste ore anche alla Fiorentina. Come riporta TMW, sembra esserci ottimismo per la fumata bianca che vedrebbe Sarri di nuovo alla guida della squadra dell'ormai ex Baroni. Per domani invece è previsto un incontro proprio con l'ex allenatore, in vista del futuro.