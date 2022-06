LAZIO, Duello coi viola per Vicario e Carnesecchi

Tra le squadre alla ricerca di un portiere per la prossima stagione c'è anche la Lazio e per questo i desideri di mercato dei biancocelesti vanno in conflitto con quelli della Fiorentina: il Corriere dello Sport riporta infatti la volontà del club capitolino di portare a Roma Marco Carnesecchi. Il portiere protagonsita della promozione in Serie A della Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta piace anche alla Fiorentina, ma è la Lazio che sembra in vantaggio. La valutazione fatta dai bergamaschi, 15 milioni per il cartellino, è stata giuidicata alta dal presidente Claudio Lotito, che punta a spendere 10 milioni (più 2 di bonus).

L'alternativa è il prestito di un anno, altrimenti la Lazio virerà su altri nomi, tra cui un altro portiere attenzionato dalla Fiorentina: si tratta di Guglielmo Vicario, portiere che si è messo in mostra ad Empoli e che verrà riscattato dagli azzurri, che dovrebbero versare 10 milioni al Cagliari. Almeno per quanto riguarda la porta, i sogni di Fiorentina e Lazio sono quindi destinati ad incrociarsi in un duello, per ora, su due fronti.