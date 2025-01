LAZIO, Baroni non fa calcoli: stasera in campo i titolari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Baroni prepara la miglior Lazio per regalarsi il miglior finale di stagione, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport in merito al ritorno in Europa League dei biancocelesti. Con mezza (e forse anche più) qualificazione tra le prime otto già intasca, e con la delicata partita con la Fiorentina in programma domenica, ci sarebbero tutte le condizioni per dare alla partita di stasera con la Real Sociedad un peso differente, affrontandola facendo riposare qualche titolare e dando spazio a chi gioca meno.

E invece no, Marco Baroni ha deciso di mandare in campo la formazione migliore, quella dei titolarissimi, insomma, compresa la cerniera di centrocampo composta da Guendouzi e Rovella.