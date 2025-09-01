"La squadra dei sogni ancora non c'è: Fiorentina cantiere aperto", l'opinione di Calabrese

"La squadra dei sogni ancora non c'è". Con questo titolo, la Repubblica-Firenze sintetizza il pareggio di ieri contro il Torino, commentando così la prestazione dei viola con la firma di Giuseppe Calabrese. Di seguito alcuni estratti: "Se vogliamo giocare con i luoghi comuni possiamo dire che la Fiorentina è cantiere aperto, che ci sono ancora lavori in corso e che il valzer delle punte per il momento non dà certezze. [...] Con tanti giocatori nuovi era logico che ci volesse un po’ di tempo, soprattutto per assimilare le idee del tecnico (nuovo pure lui) e per riportare sul campo la sua filosofia di gioco. Pioli ha le idee chiare, sa quello che vuole, dove vuole arrivare e come fare per raggiungere l’obiettivo.

Però non si può avere tutto subito, quindi lasciamolo in pace e vediamo cosa succede. [...] Il mercato gli ha messo in mano la Fiorentina più forte degli ultimi anni, adesso sta a lui farla funzionare. Non è un dramma pareggiare a Cagliari e poi pareggiare pure a Torino, purché sia una fase di passaggio, un percorso necessario per arrivare altrove. [...] Per ora ci siamo divertiti poco, anzi per niente, la sosta arriva al momento giusto. Poi vedremo che cosa sarà in grado di combinare questa squadra, continuando a fidarci di Pioli e delle sue scelte".