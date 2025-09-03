La spensieratezza di Eddy: è Kouadio la sorpresa dell'estate viola

Una delle sorprese dell'estate viola è Eddy Kouadio. Difensore classe 2006 protagonista l'anno scorso con la Primavera di Galloppa e aggregato per tutto il ritiro alla prima squadra da Stefano Pioli, che non solo gli ha concesso ampio minutaggio nelle amichevoli, ma lo ha fatto anche debuttare in gare ufficiali in prima squadra domenica scorsa contro il Torino. La Nazione dedica a Kouadio un approfondimento: entrare a gara in corso all'Old Trafford dopo appena 34' non è un'esperienza comune; farlo poi poche settimane dopo debuttando tra i grandi in Serie A, a Torino, con la Fiorentina chiamata a riscattare un primo tempo opaco, è un banco di prova che può piegare le gambe. Non quelle di Kouadio, scrive la Nazione.

Non trema, anzi sorride, sia che debba marcare Cunha a Manchester che Vlasic a Torino; è il suo marchio di fabbrica del resto, lo stesso che richiama Willy il principe di Bel-Air, idolo televisivo a cui si ispira. Kouadio è nato in Italia da genitori ivoriani, ha fatto della leggerezza un punto di forza. Adesso può essere lui il sesto centrale di Pioli.