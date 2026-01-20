La settimana del ricordo di Rocco Commisso. Ecco chi andrà negli USA

L'edizione di Firenze di Repubblica parla della settimana del lungo addio a Rocco Commisso, iniziata con la veglia funebre in attesa del funerale previsto per domani a New York, dove oltre alla famiglia e allo stato maggiore della Mediacom da Firenze arriveranno il direttore generale viola Alessandro Ferrari, il responsabile dell’area medica della Fiorentina Luca Pengue e gli amici più stretti di Rocco Commisso nel suo periodo fiorentino, come l’architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro.

Presente, in rappresentanza del Comune di Firenze, la sindaca Sara Funaro, con cui i contatti sul tema stadio vanno avanti. All’ultimo saluto mancherà la squadra - impegnata nella preparazione alla partita con il Cagliari - ma sarà presente Daniele Pradé, ex direttore sportivo della Fiorentina. Il funerale sarà visibile in streaming, come comunicato dalla società. Prevista infine una messa in ricordo di Commisso a Firenze, in Duomo: lunedì prossimo, alle 18. Alla messa oltre alla squadra parteciperanno anche tante personalità del mondo sportivo