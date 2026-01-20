L'aneddoto del Viola Club NY su Commisso: "In 110 a cena, pagò tutto lui"

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il vicepresidente del Viola Club New York Massimo Balestri ha espresso il suo ricordo per Rocco Commisso: "Lo abbiamo conosciuto Commisso nell’estate del 2019, durante una cena in un noto ristorante toscano nella zona del Lower West Side a Manhattan, c’erano anche la moglie Catherine, Joe Barone e mister Montella. Mi colpì subito: scoprii una persona schietta, genuina, che non aveva nulla dello stereotipo del milionario. A cena eravamo in 110 e spendemmo non poco. Volle pagare tutto lui, non ci fece in alcun modo fiatare sull’argomento".

Poi dice: "Con i suoi pregi e difetti ha sempre voluto bene alla Fiorentina. Quanto successo mi rattrista molto, anche a livello umano: tutto quello che ha fatto lo ha sempre portato avanti nell’interesse della Fiorentina".