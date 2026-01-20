Altro "derby" di mercato? Fiorentina e Bologna su Kjaergaard del Salisburgo

Secondo quanto riporta stamani La Gazzetta dello Sport, gli incroci di mercato tra Fiorentina e Bologna non sono destinati a fermarsi al solo scambio tra Giovanni Fabbian e Simon Sohm. La rosea scrive che potrebbe esserci un altro "derby" di mercato per il norvegese Maurits Kjaergaard, danese classe 2003 del Salisburgo. Sul centrocampista ci sarebbero sia i viola che i rossoblù, ma soprattutto il Galatasary che vorrebbe portarlo in Turchia.