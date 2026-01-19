La telefonata di Catherine e il coro negli spogliatoi: una vittoria viola tutta per Commisso

In certi momenti anche i segnali più comuni smettono di essere tali e si caricano di un peso diverso, diventando simboli. E quando accade, lo si avverte subito: nel petto, prima ancora che nella testa. Ieri, per tutta la Fiorentina, è stato uno di quei momenti che non si dimenticano. Un solo squillo di cellulare ha saputo riempire la Viola di lacrime e orgoglio, unendo un'intera comunità. Basta un attimo. Quando, a fine partita, il display del telefonino del dg Ferrari si è acceso ed è comparso il nome di Catherine, la vedova di Rocco Commisso, i giocatori e lo staff tecnico viola erano tutti radunati nello spogliatoio dello stadio Dall'Ara. E tutto era già chiaro, speciale. «Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo - ha detto Catherine insieme al figlio Giuseppe -. Grazie di cuore».

La famiglia del presidente si è voluta congratulare con l'allenatore Vanoli e con tutto il gruppo per la vittoria, per l'atteggiamento e la voglia di lottare durante tutta la partita contro il Bologna. Perché nel dolore, grande per la morte del presidente, nella gioia di un successo, la giornata di ieri sarà ricordata per sempre. «Rocco, Rocco, Rocco» hanno intonato i giocatori, applaudendo e dedicandogli questo giorno. È stato per lui. Questo il racconto delle emozioni del Dall'Ara a cura del Corriere dello Sport.