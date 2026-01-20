"Ecco il vero Pongracic". Il Corriere dello Sport esalta il centrale croato
"Ecco il vero Pongracic", scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio esaltando il momento del difensore croato della Fiorentina. Il club viola aveva speso 16 milioni (15+1 di bonus) strappandolo al Rennes che aveva già raggiunto l’accordo con il Lecce ma le soddisfazioni nella prima stagione sono state poche. Quest'anno ha già messo insieme le presenze della passata stagione (19 in Serie A dove ha saltato soltanto due partite in campionato, godendo e non poco del passaggio alla difesa a 4: con Comuzzo la chimica è in netta crescita e i due stanno imparando a convivere al meglio.
Per questo dal 21 dicembre (Fiorentina-Udinese) ad oggi, Vanoli ha puntato ogni partita sulla coppia difensiva che evidentemente gli dà più garanzie.
