LA NAZIONE, C'è Ribery nel volo di Vlahovic

La Nazione, in edicola questa mattina, sottolinea il modo in cui, nel corso della stagione, Vlahovic e Ribery si siano progressivamente avvicinati. Franck - si legge - è stato ed è un maestro per Dusan. Consigli, esperienza, cattiveria: Ribery trasmette ogni giorno tutto questo al giovane talento viola. Il francese stato forse uno dei primi a intuire e vivere in forma diretta le qualità e le doti uniche del serbo. Vlahovic, da parte sua, ha scelto FR7 come esempio, come guida, ancor più che semplice e intoccabile mito. Dusan e Franck lavorano insieme, come un fratello maggiore con il fratellino più piccolo. Il futuro del francese, oltre alla promessa di un nuovo allenatore e di un riaseguamento del contratto, passa anche da questo binomio.