La moviola: Marcenaro strappa la sufficienza, manca un possibile rigore all'Atalanta

vedi letture

Il Corriere dello Sport, nel box di Edmondo Pinna, analizza anche la squadra arbitrale di Atalanta-Fiorentina e, in particolare, l'arbitro Matteo Marcenaro: non ci sono errori-chiave nella partita del fischietto di Genova, tenuta sotto controllo con quattro cartellini gialli e 25 falli fischiati, in perfetta media (in questa stagione ha 4.40 ammoniti e 26,60 falli a gara). Resta un dubbio su un contattato Pogracic-Sulemana (del tutto simile a Meister -Zielinski in Pisa Inter, quindi se non era rigore questo...). Protesta la viola che vorrebbe un tocco di mano di Bellanova su spizzata di testa di Kean: il braccio sinistro sembra essere al corpo, in posizione congrua.

E poi: entrata di Pogracic su Sulemana, il giocatore viola prende poco (o affatto) il pallone, ma non è una cosa clamorosa; Marcenaro fa proseguire, al VAR Camplone si limita al silent check, ci sta. Sui provvedimenti, quattro i cartellini gialli: corretto quello per Pogracic (la sua reazione è immotivata, trattenuta prolungata su De Ketelaere) Pablo Mari (anche in questi caso, trattenuta su ScamaccaI), Mandragora (ingenuo, si mette a discutere per la posizione di battuta di una punizione) e Hien (steso Kean). Sufficiente anche Camplone al Var.