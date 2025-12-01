Ferrara: "Quando si dà la colpa alla sfortuna si perde sempre"

Quali sono i motivi della crisi della Fiorentina? E come uscirne? All'indomani del ko di Bergamo contro l'Atalanta, i viola si interrogano e lo fa anche la Nazione, che attraverso le parole di due firme prestigiose fa il punto della situazione horror in cui verte la squadra di Paolo Vanoli. Benedetto Ferrara scrive: "Proprietà lontana (auguri di pronta guarigione), società spaesata, stagione iniziata con le dimissioni dell'allenatore, proseguita con le dimissioni del ds dopo forti investimenti su un mercato fallimentare e l'assunzione di un allenatore che non ne azzecca una. Quando cerchi di spiegare le tue disfatte scaricando le colpe agli altri (media, Comune, tifosi, sfortuna) anche se tu avessi ragione stai solo scappando dalle responsabilità. E chi scappa non vince mai. Testa alta, forza ragazzi. Se tornate voi tornerà anche la fortuna. E la vittoria.

Così invece Stefano Cecchi: "Se nel tempo della debolezza arriva anche il soffio della malasorte, il colore del futuro è nero pece. Qualcuno potrebbe dire che il campionato della salvezza inizi sabato a Sassuolo, visto che il calendario poi prevede in serie Verona, Udinese, Parma e Cremonese. Ma i numeri, se letti con attenzione, porgono letture insidiose: la Fiorentina dopo 13 partite ha 6 punti, per salvarsi nelle 25 gare che restano dovrà farne 30/31. Questa squadra disossata sembra avere la possibilità di farli? La logica suggerirebbe «no», il cuore deve urlare "Sì".