"La linea di confine della stagione", l'opinione del Corriere Fiorentino

"Sono così le storie del calcio: risate e pianti, pene ed esaltazioni". Inizia così, con le parole dello scrittore e poeta argentino Osvaldo Soriano, l'editoriale, a firma di Antonio Montanaro, sulle colonne odierne del Corriere Fiorentino. Il giornalista, ripartendo dal Pepito Day e dal 3-0 alla Juventus, analizza un ritorno in campo che per i viola sarà decisivo per le sorti di questa stagione: " Sabato pomeriggio al Franchi abbiamo visto tanti campioni del passato correre, divertirsi, piangere, rendere omaggio a Pepito Rossi. Vederlo trotterellare, esultare, commuoversi, accanto a Batistuta, Toni, Pizarro e a tanti altri calciatori che sono rimasti nei cuori dei tifosi è stata la conclusione ideale di una settimana iniziata con il 3-0 alla Juventus. E speriamo che la vittoria contro la Vecchia Signora per Kean e compagni possa avere lo stesso effetto degli spinaci per Popeye. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, si entra nel momento decisivo della stagione: le ultime nove giornate di campionato e il cammino in Conference, che riprenderà dai quarti di finale contro gli sloveni del Celje.

Domenica pomeriggio al Franchi arriva un’Atalanta forse ridimensionata dalla sconfitta casalinga contro l’Inter, ma ancora in lotta per lo scudetto. E il sabato successivo c’è la partita a San Siro con il Milan incostante e camaleontico di Conceiçao. [...] Il confine tra una stagione deludente e una esaltante è ancora sottile: da qui a fine maggio può succedere di tutto. Ma una cosa è certa: l’ambizione del giovane allenatore napoletano e un gruppo finalmente consapevole dei propri limiti e delle proprie possibilità, sono di buon auspicio per i tifosi della Fiorentina".