FirenzeViola Roma-Fiorentina, l'assenza di Cataldi chance per le seconde linee: Richardson spera

vedi letture

L’assenza di Danilo Cataldi, infortunatosi alla mezzora della semifinale di andata di Conference a Siviglia, è una tegola in piena regola per la Fiorentina in un periodo importante per l’intera stagione tra lo spareggio Champions con la Roma oggi e il ritorno con il Betis giovedì. Un’assenza pesante in un centrocampo in cui Cataldi assicurava esperienza, equilibrio e copertura. Palladino dovrà gestire dunque le forze a disposizione, in attesa di un report che chiarisca i tempi di recupero e che era atteso già ieri.

Le soluzioni

Tra le soluzioni provate e individuate come possibili oltre alla sostituzione effettuata giovedì, ossia quella con Yacine Adli centrale, Palladino ne ha considerate altre tra cui l’inserimento da 1’ di Amir Richardson. Il centrocampista franco-marocchino nelle ultime partite è sempre entrato in corsa come mezzala a destra, o per Mandragora o per Fagioli ma spostando il campano a sinistra. Negli spezzoni giocati il giocatore ha ben figurato mettendosi in luce per qualche buon inserimento. Difficile però immaginarlo contro uno scaltro ed esperto centrocampo giallorosso per 90’ anche se una delle sue migliori prestazioni è stata nel recupero al Franchi contro l’Inter.

Le chance di Richardson

Il giocatore nelle gerarchie finora è rimasto davanti a Ndour ma certo finora non ha brillato (ultimi spezzoni a parte) e deve dimostrare ancora di essersi adattato alla serie A, migliorando in fase di copertura, velocizzandosi ed evitando di perdere palloni che purtroppo finora lo hanno caratterizzato in negativo. Insomma Richardson, se dovesse partire titolare, stavolta deve sfruttare al meglio l’occasione. A fine stagione poi saranno fatte le dovute valutazioni dalla società che la scorsa estate lo ha acquistato a titolo definitivo sulla scia delle buone Olimpiadi giocate dal nazionale marocchino ma ad ora non ha soddisfatto le attese e queste ultime gare aiuteranno a capire se le chance di permanenza sono in rialzo o, a fronte del riscatto di altri giocatori nel reparto, può esserci l'addio, in prestito o definitivo, come d'altronde stava per accadere già a gennaio.