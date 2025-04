La Juventus punta su Vlahovic per poi cederlo in estate: ipotesi Arsenal o Newcastle

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus è partita l'operazione recupero di Dusan Vlahovic. Il serbo ex Fiorentina, sparito dai radar nell'ultimo periodo di Thiago Motta, con Tudor è tornato subito titolare al centro dell'attacco ed è stato Kolo Muani ad essere confinato in panchina per tutta la durata della sfida contro il Genoa alla prima col croato alla guida.

L'obiettivo del club bianconero è quello di far tornare Vlahovic ai vecchi rendimenti per chiudere al meglio la stagione sportiva della squadra e pure per aumentare il suo valore dopo i recenti deprezzamenti. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo e al termine del campionato l'addio alla maglia bianconera del giocatore è quasi certo.

Anche se c'è da capire con quale destinazione: per la rosea, PSG e Barcellona possono diventare ipotesi solo in caso di cessione degli attuali centravanti titolari. Visto il suo stipendio, che la prossima stagione sarà di 12 milioni di euro, il punto di caduta naturale sembra essere la Premier League, visto che l'Arabia Saudita non riscuote i suoi consensi. La Juventus punta ad incassare 40-45 milioni di euro dal suo cartellino, soldi che Arsenal e Newcastle non avrebbero problemi a spendere. Sullo sfondo anche le possibilità Manchester United e Chelsea, club che però non hanno ancora mosso passi in questo senso.