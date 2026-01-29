Rebus Piccoli, CorFio: "Sul filo del rasoio. Lui farà il possibile"

Secondo il Corriere Fiorentino scrive che, mancando pochi giorni alla sfida contro il Napoli, Roberto Piccoli non può che essere considerato in dubbio. La cosa positiva - si legge - è che non si è ritenuto di doverlo sottoporre ad esami strumentali o accertamenti di sorta. Intanto ieri l’ex centravanti del Cagliari si è allenato a parte. Quanto alle sensazioni siamo sul filo del rasoio, e la situazione impone di non correre alcun rischio, ma di certo lui stesso farà di tutto per esserci. Anche perché Kean a meno di sorprese sarà in panchina.