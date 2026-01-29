Rebus Piccoli, CorFio: "Sul filo del rasoio. Lui farà il possibile"
FirenzeViola.it
Secondo il Corriere Fiorentino scrive che, mancando pochi giorni alla sfida contro il Napoli, Roberto Piccoli non può che essere considerato in dubbio. La cosa positiva - si legge - è che non si è ritenuto di doverlo sottoporre ad esami strumentali o accertamenti di sorta. Intanto ieri l’ex centravanti del Cagliari si è allenato a parte. Quanto alle sensazioni siamo sul filo del rasoio, e la situazione impone di non correre alcun rischio, ma di certo lui stesso farà di tutto per esserci. Anche perché Kean a meno di sorprese sarà in panchina.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com