La Fiorentina ha speso molto, forse anche troppo. Per La Nazione il voto al mercato è 7+

vedi letture

La Nazione fa un'analisi degli affari estivi della Fiorentina partendo dal fatto che il primo punto da considerare è stato il riscatto dei big: Gosens, Gudmundsson, Fagioli e i rinnovi di contratti di De Gea e Kean. Mosse importanti, mosse decisive, quindi da promuovere a pieni voti. Scena numero due: l’investimento complessivo. La Fiorentina ha speso molto, forse anche troppo per qualche nuovo innesto.

Giusto l’investimento su Piccoli, da verificare quello su Sohm. Sulle cessioni la media voto dell’estate degli affari viola va in apnea. La Fiorentina non è riuscita a fare jackpot con Comuzzo e anche l’addio di Beltran è stato ben altra cosa rispetto ai 15 milioni che sarebbero potuti arrivare dal Flamengo. Insomma, nessun ammortizzatore alla maxi spesa messa a bilancio. Il voto finale è di 7+.