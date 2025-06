Simone Inzaghi può dire addio all'Inter: tra i candidati per sostituirlo c'è anche Palladino

Raffaele Palladino ha dato le dimissioni da allenatore della Fiorentina mercoledì scorso a poche ore dalla conferenza di fine stagione da parte del presidente Commisso e dei dirigenti viola. Una decisione che ha anticipato di un paio di giorni la risoluzione contrattuale che gli permetterà, fin da subito, di cercare un nuovo impiego dopo il sesto posto di Firenze.

Il Corriere dello Sport, decisamente a sorpresa, lo inserisce in una lista di candidati che potrebbero prendere il posto di Simone Inzaghi in caso di addio dell'attuale tecnico dell'Inter dopo la sconfitta per 5-0 subita nella finale di Champions contro il PSG. Insieme all'ormai ex tecnico della Fiorentina ci sono anche Fabregas, che però il Como non lascerebbe partire facilmente (ha già detto no alla Roma ndr) e Chivu, che ha portato alla salvezza un Parma che sembrava destinato alla Serie B e che ha già vissuto alcuni anni da calciatore proprio nella Milano nerazzurra.