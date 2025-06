Dall'Arabia: Commisso scende in campo e chiama Pioli per portarlo alla Fiorentina

Notizia importante sul fronte nuovo allenatore della Fiorentina: secondo quanto riportato via X da Al-Riyadh, quotidiano saudita specializzato in notizie sportive locali e internazionali, il presidente viola Rocco Commisso sarebbe a colloquio in questi minuti con Stefano Pioli (attuale tecnico dell'Al Nassr) per convincerlo a farlo diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Dunque, in base alle informazioni riportate dal quotidiano, sarebbe sceso in campo direttamente il numero uno del club per scegliere il successore di Raffaele Palladino alla guida della prima squadra.

