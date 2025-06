Ranieri festeggia l'azzurro, La Nazione: "Tra sacrificio, lavoro e personalità"

La Nazione celebra il traguardo raggiunto da Luca Ranieri con la prima convocazione in Nazionale, chiamato da Spalletti per sostituire l’infortunato Buongiorno in vista del debutto azzurro nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Norvegia. Ranieri è un leader silenzioso, rispettato per la sua determinazione e il carattere mostrato anche contro ex compagni come Chiesa e Vlahovic. Il suo esempio potrebbe aprire la strada ad altri viola come Mandragora, Fagioli, Comuzzo, che aspettano a seguire le sue orme in azzurro. La sua storia è quella di una crescita costante, di chi si è guadagnato tutto con sacrificio, lavoro e personalità.