Kean si prepara ad affrontare Haaland. Tuttosport: "Già successo nel 2018"

Tuttosport, stamani in edicola, sceglie di soffermarsi sulla Nazionale che venerdì sera affronterà la Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali. Tra i giocatori più attesi ci sono Mateo Retegui e Moise Kean: Il ballottaggio fra i due terrà banco da qui a venerdì in vista della trasferta norvegese che come ha evidenziato Spalletti s'annuncia già determinante in ottica qualificazioni.

Una delle priorità dell'Italia sarà fermare il ciclone Haaland che in carriera ha affrontato finora solo due volte gli azzurri con rappresentative Under e in una di queste, nella fase finale dell'Europeo 2018 in Finlandia, ebbe un botta e risposta proprio con Kean, un duello che potrebbe riproporsi venerdì a distanza di 7 anni.