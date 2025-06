Il Torino spinge per Marco Baroni: previsti nuovi contatti per il tecnico

Il Torino spinge sull’acceleratore per Marco Baroni. Dopo un primo colloquio definito positivo tra le parti, il tecnico è ora il principale candidato per sedere sulla panchina granata nella stagione 2025/2026. Baroni, reduce dall’esperienza con la Lazio, è attualmente libero dopo l’esonero ufficializzato dal club biancoceleste e rappresenta il profilo preferito dalla dirigenza torinista per avviare un nuovo ciclo. All’interno del club filtra ottimismo: i presupposti per chiudere l’accordo ci sono tutti e le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare alla fumata bianca.

Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ben avviata. Il Torino è pronto a ripartire da Marco Baroni. Lo riporta Sky.